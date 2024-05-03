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جديد المحليات > غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح
03/05/2024   9:46 م

غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح

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أعلن الأمن العامّ بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم غد السبت 2024/5/4م.

وأكد الأمن العام أن التعليمات تتضمن منع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأضاف أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا. وفق “أخبار 24”.

غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح

جديد المحليات
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