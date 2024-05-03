تشافي: نسعى للثأر من جيرونا

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، اليوم الجمعة، إن فريقه سيسعى للثأر لهزيمته أمام جاره جيرونا في وقت سابق من هذا الموسم حين يلعبان غداً السبت؛ إذ يتنافس الفريقان على المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وفاز جيرونا 4-2 على مضيفه برشلونة عندما التقى الفريقان في ديسمبر كانون الأول الماضي؛ مما وضع فريق المدرب ميشيل في صدارة الترتيب، ورغم أن ريال مدريد يبدو الآن قريباً من الفوز باللقب وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني، فإن تشابي لا يزال يريد الثأر.
وقال مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي: “لا توجد منافسة مع ميشيل ولكن هناك منافسة للثأر لخسارتنا في النصف الأول من الموسم”.
“كان جيرونا قوياً للغاية، لم نكن منسجمين بشكل جيد، ولم ندافع بشكل جيد داخل منطقة الجزاء. إنه ليس تحدياً شخصياً ولكنه تحدٍّ لنا كفريق”.
ويخوض جيرونا، مفاجأة الموسم، مباراة الغد على ملعبه بعد فوزين، وسيقوده الفوز للتقدم إلى المركز الثاني وتجاوز برشلونة؛ إذ يتطلع للتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.
وأضاف تشافي قائلاً: “إنها مباراة ذات أهمية بالغة. ثقتهم عالية للغاية”.
“علينا أن نهنأهم، يقدمون موسماً رائعاً بأداء استثنائي، مستوى أندية دوري أبطال أوروبا. كنا سيئين في الدفاع ضدهم في مباراة الدور الأول على ملعبنا، هذه هي المواقف التي قمنا بتحليلها”.
ويتقدم جيرونا بفارق 13 نقطة على أتليتيك بيلباو صاحب المركز الخامس، وسيضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا بالفعل إذا خسر بيلباو أمام خيتافي اليوم الجمعة. وفق “سبورت 24”.
وأردف تشافي: “الأمر لن يتغير كثيراً، سيلعبون لتحقيق الفوز، يريدون التقدم للمركز الثاني، هناك الكثير من الأمور على المحك”.
“عقليتهم لن تتغير حتى لو خسر أتليتيك. نحن نواجه فريقاً قام بالكثير من الأشياء الجيدة للوصول إلى ما هو عليه. سيحتل المركز الثاني إذا استحق ذلك”.
“إنه مصدر فخر لكرة القدم القطالونية أن يشارك جيرونا في دوري أبطال أوروبا وكان أيضاً مرشحاً للفوز باللقب”.