“القروض الخضراء” لتمويل المشروعات صديقة البيئة

يعتزم بنك التنمية الاجتماعية، إطلاق حزمة متنوعة من القروض الخضراء لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستهدف الأفراد والشركات، للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار البيئي 2024، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت شعار “استعادة واستدامة”، الدور الفاعل والمؤثر الذي يقدمه البنك ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، بوصفه أحد أكبر البنوك التنموية في المنطقة.
وأوضح أن الخدمات التمكينية التي وفرها البنك للمنطقة الشرقية في عام 2023، استفاد منها 9.2 ألف مواطن، مبرزاً بعضاً من قصص النجاح بهذا المجال في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك في المشاريع الريادية لحماية البيئة وخفض معدلات التلوث، منوهًا بالمشاريع البيئية التي حظيت بدعم البنك، مثــل مشـروعات تحويـل المخلفـات إلـى طاقـة، والاسـتثمار فـي المخلفـات الزراعيـة والأسمدة الطبيعية، والاسـتغلال الاقتصـادي الأمثـل للمحميـات الطبيعيـة والسياحية البيئية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تضمنت استخدام المخلفات في مجال التشييد وتقليل حجم الانبعاثات، الأمر الذي عزز من زيـادة الاسـتثمارات البيئيـة والمناخيـة وأسهم في تحفيـز الاسـتثمارات الريادية الخاصـة فـي مجـال الاقتصـاد الأخضر.