مطالب بإجراءات صارمة لحماية بيانات “التعليم”

طالب مجلس الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني سياسات وإجراءات صارمة للحماية لضمان سلامة البيانات الشخصية والخصوصية في بيئة التعليم الإلكتروني.
ودعا المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين بحضور رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بالعمل على بناء منصة وطنية افتراضية تحاكي المعامل التطبيقية في مختلف التخصصات.
وناقش المجلس التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان، وطالب بالتوسع في تنفيذ مشاريعها الكبرى؛ التي تحقق الاستدامة المالية للمؤسسة، وفق نظام (البناء – التملك – التشغيل – التحويل) (BOOT)، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال إعداد حزمة من المشاريع المناسبة لها، وزيادة المكونات الحضرية للحديقة؛ باستقطاب استثمارات وشراكات عالمية في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنون والعمران.
كما أبدى المجلس ملاحظاته على التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي، وطالب بتطوير مؤشرات أداء تفصيلية قابلة للقياس؛ لتقييم مدى إنجاز المستهدفات الاستراتيجية لخطة العمل الخمسية، ودراسة إنشاء أماكن متعددة لإقامة الفعاليات، والاحتفالات الوطنية، والفنون الشعبية والترفيهية.وفق “أخبار 24”.
واستمع المجلس إلى التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور وأبدى الأعضاء عددًا من الملحوظات والآراء، بشأنه، حيث طالبوا بالتنسيق مع الجامعات والكليات الزراعية للاستفادة من الكفاءات المتخصصة في زراعة النخيل وتطوير وتحسين إنتاجها من التمور، ومن الأبحاث والدراسات التي قامت بها هذه الجامعات والمراكز البحثية بها وبما يتوافق مع خطط المركز وحاجاته وتوجهاته المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في مشاريع إنشاء الطرق الزراعية لتمكين المركبات والمعدات من الوصول إلى المزارع خصوصا المزارع الصغيرة.