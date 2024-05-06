تقديم الاختبارات النهائية بمدارس مكة

استقرت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثالث لمدارس المنطقة خلال الفترة من 18/11/1445هـ إلى 22/11/1445هـ، (حضوريًا) ضمن اليوم الدراسي.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استكمال العام الدراسي حتى تاريخ 4/12/1445هـ بالتحويل إلى نموذج التعليم (عن بُعد).
وأضافت أنه خلال هذه الفترة سيتم تنفيذ الاختبارات الشفوية ومعالجة الفاقد التعليمي عن طريق منصة مدرستي والمنصات المعتمدة لمدارس التعليم الخاص.وفق “أخبار 24”.
ويُعَدّ تقديم الاختبارات في مكة عادة سنوية للطلاب، وذلك بسبب موسم الحج، حيث يتوافد المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، وتلك الفترة تشهد ازدحاماً هائلاً وتحوُّلات مرورية معقدة ما يؤدي إلى صعوبة الحركة في الطرقات الرئيسية والأماكن القريبة من الحرم.