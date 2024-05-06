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جديد المحليات > برنامج “مساعد طبيب أسنان” منتهٍ بالتوظيف
06/05/2024   7:03 م

برنامج “مساعد طبيب أسنان” منتهٍ بالتوظيف

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أتاحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ويمتد البرنامج على مدى 12 شهراً تدريبياً، ويؤهل المتدربين للعمل بصفتهم مساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، والمساعدة على إجراءات طب الأسنان.

ويستمر التقديم على البرنامج حتى 13 من شهر مايو الحالي، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك لحَمَلَة شهادة البكالوريوس في تخصصات الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم الحيوان، وعلم النبات، والعلوم الطبية الحيوية.وفق “أخبار 24”.

ويُشترط على الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول، والتي تشمل أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون طالباً أو موظفاً أو على رأس العمل، أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتباً تقاعدياً، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

برنامج “مساعد طبيب أسنان” منتهٍ بالتوظيف

جديد المحليات
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