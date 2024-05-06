تعاون سعودي بريطاني لتحقيق تنمية مُستدامة

وقع الصندوق السعودي للتنمية (الاثنين)، مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية؛ اتفاقية تعاون تنموي مشترك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية.
وتم التوقيع بحضور المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، ونائب وزير الخارجية ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية، السيد أندرو ميتشل، والرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، وذلك على هامش الحوار الاستراتيجي الثاني بشأن التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية بين المملكة والمملكة المتحدة، بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز فعالية التنمية المشتركة، لتقديم أوجه الدعم للاستجابة لاحتياجات التنمية الدولية، وسد الفجوات في موضوعات التنمية على المستوى الدولي، إذ تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الصندوق الإنمائية الهادفة إلى دعم نمو الفرص الحيوية في مختلف الدول النامية حول العالم، للوصول إلى الازدهار الدولي للمجتمعات الأقل نموًا والأشد فقرًا. وفق “أخبار 24”.
ويعمل الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975م على دعم إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، نحو تحسين الظروف المعيشية، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة، وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين، بالإضافة إلى تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم، إذ قدّم الصندوق على مدى 49 عامًا التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.