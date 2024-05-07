تخصيص 7700 رحلة جوية استعداداً للحج

أتاحت منظومة النقل والخدمات اللوجستية جاهزيتها لاستقبال حجاج موسم حج 1445 هـ، مشيرةً إلى توفير خدمات متكاملة عبر مختلف جهاتها، حيث تؤدي تلك الجهات دورًا حيويًا في تقديم الخدمات اللوجستية وتوفير جميع احتياجات ضيوف الرحمن برًا وبحرًا وجوًا.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها خصصت الخدمات كافة لخدمة الحجاج، عبر تهيئتها لـ 6 مطارات رئيسية، تتضمن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي بالطائف، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، مضيفة أنها خصصت 3,4 مليون مقعد من خلال 7.700 رحلة جوية.
وأوضحت “مطارات القابضة” اكتمال استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال 13 صالة سفر موزعة على 6 مطارات رئيسية خُصصت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، إضافةً إلى تخصيص أكثر من 21 ألف موظف وموظفة، وأضافت “القابضة” أن خدمة “مسافر بلا حقيبة” متوفرة؛ لتسهيل إجراءات سفر الحجاج عبر مطارات المملكة، حيث تتيح هذه الخدمة إنهاء إجراءات السفر من مقر الإقامة، وشحن الأمتعة قبل موعد الرحلة بــ24 ساعة.
وأكدت الخطوط السعودية جاهزيتها من خلال توفير أكثر من 1,2 مليون مقعد، وتخصيص 150 طائرة مهيأة لنقل ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، فيما هيأت الخطوط الحديدية “سار” أكثر من ألفي رحلة لقطار المشاعر المقدسة لتسهيل حركة الحجاج بين المحطات الـ9 التي تشمل منى، ومزدلفة، وعرفات، وذلك باستخدام 17 قطارًا مهيئاً لخدمة ضيوف الرحمن.
ويستعد قطار الحرمين السريع لتقديم خدماته عبر 35 قطارًا و 5 محطات مع تنفيذ أكثر من 3,800 رحلة خلال الموسم، مشيرة إلى تطبيقها لمبادرة “”تذاكر سوار”” في قطار المشاعر المقدسة الذي تعمل من خلاله على إضافة مواقع مخيمات الحملات عبر رمز الاستجابة السريع، مع توفير تطبيق تنبيهات على الهواتف الذكية للحجاج بمواعيد رحلات القطار حسب جدول التفويج.
أوضحت الهيئة العامة للموانئ أنها خصصت 448 موظفًا لاستقبال قرابة 10 آلاف حاج يصلون إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث يقدم الميناء خدماته خلال موسم الحج من خلال 3 محاور، مشيرة إلى أن المحور الأول يتمثل في الخدمات اللوجستية التي تشمل مناولة الحاويات وضمان سلاسة تدفق البضائع، فيما يضم المحور الثاني استقبال سفن ضيوف الرحمن، التي تسخر لها “موانئ” جميع الإمكانات والتجهيزات والخدمات البحرية، أما المحور الثالث فيشمل تسهيل جميع الخدمات لمناولة الهدي والأضاحي. وفق “أخبار 24”.
وفي النقل البري، أعلنت الهيئة العامة للنقل استعدادها الكامل لموسم حج 1445 هـ، مؤكدة جاهزيتها لنقل الحجاج من خلال توفير أكثر من 27 ألف حافلة، و 5 آلاف سيارة أجرة، وتحديد 16 مسارًا للنقل العام لتيسير حركة الحجاج، إضافة لتنسيقها التام مع الجهات ذات العلاقة لتذليل أي صعوبات، ومراقبتها لالتزام الشركات المرخصة بجميع الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة نقل الحجاج، مشيرة إلى توفيرها لتطبيق “أجرة” خلال الموسم، وتطبيق مبادرتي انسياب وتقنية الرصد أثناء الحركة، إضافة للتوسع في تطبيق مبادرة النظارة الافتراضية.