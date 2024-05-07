الشورى للأرصاد: تأكدوا من جاهزية البنية قبل “الاستمطار”

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والعشرين، من المركز الوطني للأرصاد، التأكد من جهوزية البنى التحتية لتحمل زيادة الهاطل المطري، والاستعدادات المطلوبة للإنذار المبكر في ذلك، قبل البدء في عمليات الاستمطار الصناعي.
ودعا المجلس، المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، إلى العمل مع الجهات ذات الاختصاص، لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه، وخفض الفاقد في سلاسل إمداد المياه بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
ووافق على مشروع نظام القياس والمعايرة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ما تضمنه مشروع النظام.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي 1444 / 1445هـ، طالب فيه الأكاديمية المالية بالتنسيق مع الجهات التي تقدم برامج تدريبية تتقاطع مع برامجها في وضع هذه البرامج بما يتماشى مع اختصاصاتها.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية. وفق “أخبار 24”.
وأكد المجلس في قراره بأن على الأكاديمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة تخصيص بعض الغرامات التي تفرض على المخالفين لتمويل برامج تدريبية تقدمها الأكاديمية لمنسوبي الجهة المخالفة، مطالباً في قراره الأكاديمية المالية بزيادة الكادر الأكاديمي لديها باستقطاب المؤهلين لذلك.
إلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عدداً من القرارات بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات بين المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.