سجن مواطن 15 عامًا لترويجه وحيازته الإمفيتامين

صدر حكم قضائي بسجن مواطن 15 عامًا إضافةً إلى غرامة مالية، بعد إدانته بترويج كمية من مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً، وحيازة كمية منها بقصد الاتجار.
وكانت نيابة المخدرات قد أنهت تحقيقاتها مع المواطن، بعد العثور على كمية من مادة الإمفيتامين بحوزته مخبأة بطريقة سرية.
وأشار بيان النيابة العامة إلى أنه جرى إيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقه الحكم المذكور.
وأكدت النيابة حزمها في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في جرائم المخدرات، وحرصها على حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة لأمن المجتمع.وفق “أخبار 24”.