نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > سجن مواطن 15 عامًا لترويجه وحيازته الإمفيتامين
08/05/2024   4:28 م

سجن مواطن 15 عامًا لترويجه وحيازته الإمفيتامين

+ = -
18

صدر حكم قضائي بسجن مواطن 15 عامًا إضافةً إلى غرامة مالية، بعد إدانته بترويج كمية من مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً، وحيازة كمية منها بقصد الاتجار.

وكانت نيابة المخدرات قد أنهت تحقيقاتها مع المواطن، بعد العثور على كمية من مادة الإمفيتامين بحوزته مخبأة بطريقة سرية.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أنه جرى إيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقه الحكم المذكور.

وأكدت النيابة حزمها في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في جرائم المخدرات، وحرصها على حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة لأمن المجتمع.وفق “أخبار 24”.

سجن مواطن 15 عامًا لترويجه وحيازته الإمفيتامين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885298029.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com