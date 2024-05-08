“المالية” تستهدف دفعة جديدة من المتميزين للتوظيف

أطلقت وزارة المالية النسخة الرابعة من برنامج تأهيل المتميزين للعام 2024، والذي يستهدف تأهيلهم والارتقاء بأدائهم الوظيفي عبر مسيرة تدريب وعمل لمدة 12 شهرًا، تنتهي بالتوظيف.
ويستهدف البرنامج حديثي التخرج من الكوادر الوطنية، ممن ليسوا على رأس العمل؛ لتدريبهم في التخصصات المطلوبة لدى الوزارة لمدة 12 شهرًا، تنتهي بالتوظيف لمجتازي البرنامج.
ويطور البرنامج مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج، وتمكين الكوادر الوطنية الشابة المميزة علميًا وتأهيلهم وظيفيًا لتسهيل دخولهم لبيئة العمل، وإيجاد فرص تدريبية ووظيفية للكوادر الوطنية الشابة، ويضمن عددًا من المزايا، تشمل مكافأة شهرية، ومنح درجتين إضافيتين عند التعيين، واكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العلمية، فضلًا عن التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح.وفق “أخبار 24”.
وتشمل تخصصاته عددًا من المسارات، تتضمن مسار القانون “أخصائي قانوني”، ومسار المال والإحصاء (أخصائي إحصائي وأخصائي مشتريات وأخصائي استشارات مالية ومحاسب)، ومسار الاستراتيجية (أخصائي دعم ومساندة، وأخصائي تخطيط استراتيجي، وأخصائي استشارات أعمال، ومنسق لجان)، بالإضافة إلى مسار الموارد البشرية (أخصائي سياسات موارد بشرية وأخصائي عمليات موارد بشرية).
ويشترط البرنامج التدريبي للالتحاق، أن يكون المتقدم سعوديًا، وأن يكون التخصص متوائمًا مع المسار التدريبي، وأن يكون المؤهل بكالوريوس أو ماجستير، ولم يمضِ على عام التخرج أكثر من 4 سنوات، وألا يقل معدل التخرج عن 4/5 أو ¾.
كما يشترط الحصول على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو 67 في اختبار الستيب، أو 466 في اختبار التوفل، ومعادلة الشهادات الخارجية، والتفرغ الكامل، واجتياز القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.