ليندمان: رؤية 2030 حفّزت 60 بعثة أمريكية للعمل بالمملكة

أكّدت الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، سوزان ليندمان، أن التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، حفّزت أكثر من 60 بعثة أمريكية لتطوير الأعمال للعمل في البلاد.
وجاء ذلك خلال احتفال المجلس بالذكرى السنوية الـ 30 على تأسيسه في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله جمعة ورئيس شركة أرامكو نبيل العفالق، وعدد من الشخصيات الاستثمارية والتجارية من البلدين.
وأضافت ليندمان خلال كلمتها في الحفل الذي تخلله توقيع مذكرات تفاهم بين العديد من الشركات السعودية والأمريكية في عدد من المجالات الاستثمارية المختلفة، أن هذه التحولات الكبيرة عملت على تسهيل المشاريع التجارية الجديدة بين الشركات، الأمر الذي ترجم إلى إجراء المجلس أكثر من 500 ندوة وفعالية ذات علاقة.
كما شدّدت على أن الهدف الأسمى هو تمكين الشراكات، وتعزيز النمو، وصياغة المستقبل تزامناً مع وصول الصادرات الأمريكية إلى المملكة إلى 13.87 مليار دولار في عام 2023، وسط ما يشهد من توقعات مزدهرة للعلاقات التجارية بين البلدين.وفق “أخبار 24”.
بدوره، أشار جمعة في كلمته إلى إنجازات كبيرة حققها المجلس خلال 3 عقود في تعزيز التعاون والفائدة المتبادلة بين الجانبين في مجالات الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى التطور الكبير في المملكة، والتوسّع في مجالات الأعمال، كما تطرّق إلى مدى تأثير العلاقة السعودية الأمريكية على الجانبين.