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رياضة > الوليد بن طلال يهنئ الهلال بعد التتويج بدوري روشن
11/05/2024   11:25 م

الوليد بن طلال يهنئ الهلال بعد التتويج بدوري روشن

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هنأ الأمير الوليد بن طلال فريق الهلال بعد التتويج رسمياً بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “نبارك لإدارة ولاعبي جمهور نادي الهلال العظيم فوزه بكأس الدوري بدون أي خسارة حتى الآن”.

وأضاف: “كأس موسم الرياض، كأس السوبر السعودي، الدوري السعودي والعداد ماشي”.

وحسم فريق الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الحزم بنتيجة 4/1، في ملعب (الملز) بمنافسات الجولة 31 من عمر المسابقة. وفق “سبورت 24”.

وضمن الهلال التتويج باللقب للمرة 19 في تاريخه، وقبل 3 جولات من نهاية مسابقة دوري روشن للموسم الجاري.

الوليد بن طلال يهنئ الهلال بعد التتويج بدوري روشن

رياضة
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