الوليد بن طلال يهنئ الهلال بعد التتويج بدوري روشن

هنأ الأمير الوليد بن طلال فريق الهلال بعد التتويج رسمياً بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.
وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “نبارك لإدارة ولاعبي جمهور نادي الهلال العظيم فوزه بكأس الدوري بدون أي خسارة حتى الآن”.
وأضاف: “كأس موسم الرياض، كأس السوبر السعودي، الدوري السعودي والعداد ماشي”.
وحسم فريق الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الحزم بنتيجة 4/1، في ملعب (الملز) بمنافسات الجولة 31 من عمر المسابقة. وفق “سبورت 24”.
وضمن الهلال التتويج باللقب للمرة 19 في تاريخه، وقبل 3 جولات من نهاية مسابقة دوري روشن للموسم الجاري.