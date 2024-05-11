7 أرقام قياسية للهلال في ليلة التتويج بدوري روشن

حقق الهلال عدة أرقام قياسية بعد أن حسم لقب دوري روشن موسم 2023-2024 رسمياً، عقب نهاية مواجهة الحزم في الجولة الـ 31.
وحسم فريق الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الحزم بنتيجة 4/1، في ملعب (الملز) بمنافسات الجولة 31 من عمر المسابقة.
ويملك أطول سلسلة عدم خسارة في دوري روشن برصيد (33 مباراة).
كما أنه يملك أطول سلسلة عدم خسارة داخل الأرض في دوري روشن برصيد (22 مباراة).
وأصبح الهلال يملك أطول سلسلة عدم خسارة خارج الأرض في دوري روشن (16 مباراة).
ويملك أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري السعودي الممتاز تاريخيًا (24 مباراة).
وبات الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية داخل الأرض في دوري المحترفين في موسم واحد تاريخيًا (15 مباراة). وفق “سبورت 24”.
ويملك أطول سلسلة انتصارات متتالية خارج الأرض في دوري روشن في موسم واحد تاريخيًا بالمناصفة (11 مباراة).