كوليبالي: أعد جماهير الهلال بكأس الملك

أعرب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال عن سعادته بالتتويج مع الفريق بلقب دوري روشن للمحترفين، في أول مواسمه مع الهلال.
وقال كوليبالي في تصريحات عقب نهاية مباراة حسم اللقب أمام الحزم اليوم السبت: “وضعنا أهدافنا أمامنا منذ البداية وكنا نعرف أن الطريق سيكون صعبًا، وكنا نريد أن نمنحهم كل شيء لكن لم نوفق في آسيا، لكننا سنمنح الجماهير كأس الملك”.
وأضاف: “تأقلمت سريعًا مع الفريق وأحسست أني في بيتي، ومع كل انتصار تزيد رغبتنا في تحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب، هذا الجمهور يستحق الكثير”.
وأشار كوليبالي إلى أن الهلال سيعمل على تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية بما فيها مباراة النصر في الدوري من أجل التتويج باللقب دون خسارة. وفق “سبورت 24”.
وعن انطباعاته بالحياة في المملكة قال كوليبالي: “بحكم أنني مسلم أشعر براحة كبيرة في السعودية خاصة وأن أسرتي معي وهو أمر مهم بالنسبة لي”.