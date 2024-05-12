بيريرا: الشباب لا يستحق الخسارة أمام الأهلي

أكد المدير الفني لفريق الشباب فيتور بيريرا، أن بالنسبة للشوط الأول في مباراة الأهلي لعب فريقه 35 دقيقة لعبنا بشكل مثالي وكانو قريبين من الهدف الثاني، وفي آخر 10 دقايق تراجعوا وكان الخصم أفضل.
وحقق فريق الأهلي فوزا على نظيره الشباب، مساء أمس السبت، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري روشن.
وقال بيريرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:” استقبلنا هدف في بداية الشوط الثاني، واللاعبين قدموا كل ما لديهم وخلقنا العديد من الفرص وهذه كرة القدم، ولم نستحق الخسارة”.
وأضاف:” هدفنا نحصل أفضل مركز في ترتيب الدوري، وبالنسبة للموسم القادم سندرس الأمر”.
وأتم:” أنا راضي على عمل اللاعبين والإدارة والنادي بشكل عام تطور بشكل كبير بالفترة الماضية وسنجلس في نهاية الموسم مع الإدارة حتى نخطط للموسم المقبل”. وفق “سبورت 24”.