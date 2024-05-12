شراكة سياحية بين “كروز” و”جدة التاريخية”

اتفق برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، وشركة كروز السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على تنفيذ شراكة إستراتيجية لاستيعاب العدد المتزايد من الركاب الدوليين للرحلات البحرية السياحية وتحسين تجربة الزوار.
وتهدف الشراكة لاستيعاب العدد المتزايد من السياح القادمين من الخارج على متن السفن السياحية لاستكشاف معالم المنطقة التاريخية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما تتمحور أهدافها في التعريف بمعالم المنطقة التاريخية وهُوِيّتها الثقافية، وتنشيط منافذها التجارية، وتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في المنطقة، ودعم المرشدين السياحيين السعوديين لتعزيز تجربة السياح.
وأكد المشرف العام على برنامج جدة التاريخية عبد العزيز إبراهيم العيسى، أن قطاع السياحة يشهد نمواً وازدهاراً، مساهماً في تعزيز حضور المملكة على خريطة السياحة العالمية وفقاً لرؤية 2030، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة مع كروز السعودية تأتي سعياً إلى تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، عبر جذب زوار الرحلات البحرية وتقديم تجربة ملهمة لهم.
وشدد على تكثيف جهود إعادة إحياء المنطقة وحماية تراثها المادي وغير المادي لإبراز الإرث الغني لجدة التاريخية المصنفة ضِمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتعزيز الوعي بها كوجهة سياحية عالمية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية لارس كلاسن، أن منطقة جدة التاريخية تُعَدّ إحدى الجهات الأكثر شعبية، لا سيما مع الاهتمام البالغ من السياح الدوليين باستكشاف مواقعها التاريخية الفريدة من خلال الجولات والتجارب التي يتم تقديمها.
وأضاف أن هذه الشراكة تمثل رؤية مشتركة بين الجانبين وفصلاً مثيرًا يمهد الطريق للتعاون لجذب المزيد من الزوار إلى هذه الوجهة المميزة، وتعريف العالم بتراثها وأصالتها.