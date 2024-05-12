“قصر العان” قيمة تراثية وسياحية بنجران

يقف قصر العان التراثي في منطقة نجران شامخًا على مر السنين، بإطلالته المميزة وطرازه المعماري الفريد، وأصبح وجهة سياحية بارزة للزوار والوفود الرسمية الباحثة عن استكشاف المواقع التراثية والتاريخية الغنية في المنطقة.
ويُطل القصر، الذي بُني عام 1100 هـ، على جبل العان على مزارع النخيل والقرى التراثية، ويمكن للزائرين أثناء صعوده للقصر أن يشاهدوا قلعة رعوم التاريخية وجبل أبو همدان، في مناظر تعكس إطلالة ساحرة ومميزة، تمزج الطراز المعماري الحديث بجمال البيئة المحيطة.
ويتألف قصر العان التراثي من 4 أدوار، مشيّدة على طراز معماري فريد يعكس هوية وتاريخ المجتمع النجراني، وجرى بناؤه من الطين، وتتكون أسقفه من خشب وجذوع النخيل وسعفها، إضافة لاستخدام أشجار الأثل والسدر، يحيط بالقصر عدة أبراج دائرية ومستطيلة لحمايته وحماية المنطقة المحيطة به. وفق “أخبار 24”.
كما شهد القصر على مر السنوات، اهتمامًا بالغًا من خلال أعمال الترميم، مما جعله معلمًا سياحيًا يُضاف إلى قائمة المعالم الغنية بالتراث والتاريخ في منطقة نجران.