الكشف عن معلقي ديربي الرياض بين النصر والهلال

أسندت شبكة قنوات ssc مهمة التعليق على ديربي الرياض بين النصر والهلال للثنائي فارس عوض ومحمد حسين.
وسيقام ديربي النصر والهلال ضمن منافسات الجولة 32 لدوري روشن في التاسعة من مساء الجمعة المقبل.
كما تم تكليف عبدالله الحربي وحاتم بطيشه بالتعليق على مباراة الخليج والاتحاد، والتي ستقام مساء الخميس في الجولة ذاتها، على أن يعلق كل من فهد العتيبي ومدحت شلبي على مباراة الأهلي وأبها مساء السبت.
وكان الهلال قد نجح في حسم لقب دوري روشن بالفوز على الحزم أمس السبت برباعية، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.وفق “سبورت 24”.