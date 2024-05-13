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جديد المحليات > “البنك الإسلامي” يجمع 2 مليار دولار
13/05/2024   8:01 ص

“البنك الإسلامي” يجمع 2 مليار دولار

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جمع البنك الإسلامي للتنمية، 2 مليار دولار أمريكي عبر أول إصدار مرجعي للصكوك العامة هذا العام، حيث سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار القياسي لتدخلات التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك.

ويتولى البنك مهمة شاملة تتمثل في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 57 دولة والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك المشاريع التنموية الموجهة نحو التخفيف من حدة الفقر، والعمل المناخي الإيجابي، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود، وتسترشد التدخلات بإستراتيجية البنك مع التركيز على البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، إضافة إلى التنمية البشرية الشاملة. وفق “أخبار 24”.

وشهد الإصدار مشاركة قوية من حسابات الأموال والمؤسسات الرسمية إضافة إلى عدد من المستثمرين لأول مرة، وهو دليل على القوة الائتمانية للبنك الإسلامي للتنمية، وتم تخصيص 60% للبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، و35% لخزائن البنوك، و5% لمديري الأصول ومديري الصناديق.

“البنك الإسلامي” يجمع 2 مليار دولار

جديد المحليات
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