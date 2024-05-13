“تاسي” يرتفع بـ 0.4%

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم الاثنين مرتفعاً 42.55 نقطة عند مستوى 12260 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 269 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسيح، والجوف، وأكوا باور، والزامل للصناعة، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والخليج العامة، وولاء، وسايكو، والاتحاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 10% ..
فيما كانت أسهم شركات باتك، والكيميائية، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية ، وشمس هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأكوا باور، وسال ، والخدمات الأرضية هي الأكثر نشاطا في القيمة. وفق “أخبار 24”.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 336.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 26859.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.