واجهات تجارية لـ6 مطارات سعودية

تعتزم شركة تجمع مطارات الثاني، طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص، تتمثل ببناء واجهات تجارية لمطارات 6 مدن سعودية.
وتعتزم الشركة طرح أراض بيضاء للاستثمار كواجهات تجارية لمطارات ست مدن، وهي: ” واجهة تجارية لمطار حائل، واجهة تجارية لمطار الأمير عبدالمحسن في ينبع، واجهة تجارية لمطار نجران، واجهة تجارية لمطار الملك سعود بالباحة، واجهة تجارية لمطار بيشة، واجهة تجارية لمطار رفحاء”.
الجدير ذكره أن شركة مطارات الثاني انطلقت في أبريل 2013، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨)، ومن مهامها التنظيم والإشراف على تطوير المطارات السعودية؛ من خلال تطبيق أفضل تجارب إشراك القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية؛ لتعزيز تجربة مميزة للعملاء، وتطوير بنية تحتية مستدامة، وتقديم مزايا قيّمة للمستفيدين، وتطوير المطارات السعودية وتحويلها إلى بوابات اقتصادية داعمة من خلال قيادة جهود التخصيص والتحوّل لتمكين استدامة هذا القطاع. وفق “أخبار 24”.
وتتولى الشركة إدارة وتشغيل 27 مطاراً، من بينها إضافةً للمطارات المذكورة: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار أبها الدولي، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، ومطار الطائف الدولي، ومطار الجوف الدولي، ومطار القيصومة الدولي، ومطار الأحساء الدولي، ومطار العلا الدولي، ومطار خليج نيوم الدولي.