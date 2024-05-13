أوراكل لتوفير ضيافة رقمية بمنتجعات البحر الأحمر

كشفت شركة البحر الأحمر الدولية عن تعاونها مع “أوراكل”، لتقديم حلولها التقنية في مجال الضيافة للمرة الأولى في المملكة، والتي تشمل منصة “أوبرا كلاود” (OPERA Cloud) الرقمية للضيافة.
وستكون بهذا منتجعات “البحر الأحمر الدولية”، ممثلة في “منتجع ثول الخاص” و “شيبارة” و”دزرت روك”، أول المنتجعات السعودية المستفيدة من أحدث حلول تقنيات “أوراكل السحابية” الرقمية للضيافة، وذلك في أعقاب قرار البحر الأحمر الدولية الاستثمار في توفير هذه الحلول في المملكة، من خلال خوادم “أوراكل السحابية” الموجودة في مدينة جدة.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، جون باغانو، أن منصة “أوراكل” أكدت رغبتها في أن تكون جزءاً من التحول الذي يحدث في المملكة، وخاصةً في مجال الضيافة، وبفضل خبرتهم أصبح لدى “البحر الأحمر الدولية” الأدوات التقنية اللازمة لتقديم تجارب استثنائية للزوار، وتلبية احتياجاتهم المختلفة”.
ومن جانبه أشار نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام بـ “أوراكل” للضيافة، أليكس ألت، إلى أن المملكة تُعد اليوم من قصص قطاع الضيافة الأكثر إثارة في العالم، ومن خلال توجهاتها الرائدة لسن نهج مستدام في مجال السياحة، تعد “البحر الأحمر الدولية” رائدة هذا التحول، والآن ستكون “أوراكل” جزءاً من تشكيل مستقبل القطاع في المنطقة أيضًا. وفق “أخبار 24”.
وتوفر منصة “أوراكل” أوبرا كلاود (OPERA Cloud) الرقمية للضيافة حلاً متكاملاً لإدارة الخدمات الفندقية، للمساعدة على توفير الخدمات للضيوف بأعلى كفاءة ممكنة.