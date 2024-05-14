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جديد المحليات > سابتكو تواصل الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات
14/05/2024   2:05 م

سابتكو تواصل الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات

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سجلت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” أكثر من 48.6 مليون ريال خسائر خلال الربع الأول 2024، لترتفع بنسبة 2.6% مقارنةً بخسائر الربع المماثل من العام الماضي، والتي بلغت حينها نحو 47.4 مليون ريال.

وعزت الشركة هذه الخسائر إلى تسجيل خسائر في مشروع مشترك، وانخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة، وارتفاع تكلفة التمويل.

ويأتي تسجيل الخسائر رغم ارتفاع الإيردات خلال الربع الحالي، نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لموسم رمضان إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل وتحقيق أرباح في شركة زميلة، مع انخفاض في تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وكذلك مصروفات الزكاة.

من جهة أخرى، انخفضت خسائر الشركة خلال الربع الأول 2024 مقارنةً بالربع السابق له، بنسبة 29.4%، والتي بلغت حينها 69 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات الزكاة.

وأضافت الشركة أن الربع السابق تضمن تسجيل انخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها لغرض البيع، وخسائر الانخفاض في قيمة موجودات غير ملموسة، إضافةً إلى تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة، في حين سجل الربع الحالي أرباحاً أعلى في شركة زميلة، فضلاً عن انخفاض الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل وارتفاع الخسائر في مشروع مشترك وارتفاع تكاليف التمويل. وفق “أخبار 24”.

وأشارت سابتكو إلى ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة المسجلة في 31 ديسمبر 2023م من 335.9 مليون ريال (ما يعادل 26.87% من رأس مال الشركة البالغ 1,250 مليون ريال) إلى 385.01 مليون ريال (ما يعادل 30.8% من رأس المال) بنهاية الربع الأول 2024.

سابتكو تواصل الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات

جديد المحليات
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