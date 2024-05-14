تحديد سعر سهم مستشفى فقيه عند 57.50 ريال

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي، إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه بنجاح وتحديد السعر النهائي بـ 57.50 ريال للسهم الواحد.
وكشفت الشركة في بيان على “تداول” أن مرحلة اكتتاب الأفراد ستنطلق يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 والتي ستستمر ليوم الأربعاء 22 مايو 2024 الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيتم تخصيص (4,980,000) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.
وكانت شركة مُستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، ذكرت في وقت سابق أنها تعتزم بيع 49.8 مليون سهم، منها 30 مليون سهم جديد، علاوة على 19.8 مليون من الأسهم الحالية. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف مجموعة فقيه للرعاية الصحية جمع ما يصل إلى 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) من خلال بيع 21.47% من أسهمها في طرح عام أولي بسوق الأسهم السعودية.