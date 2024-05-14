5.8 مليار لصيانة المساجد خلال 5 سنوات

كشف تقرير أعدته وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن بلوغ التكلفة الإجمالية لبناء وترميم المساجد وصيانتها خلال السنوات الخمس الماضية 5.8 مليار ريال.
وأوضح التقرير، الذي اطلع عليه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال تدشينه النماذج التصميمية لبيوت الله التي تحاكي هويّة مناطق المملكة، أن مشاريع فاعلي الخير التي جاءت وفق ضوابط وإجراءات التبرعات تنوعت ما بين بناء جديد وترميم وفرش وأعمال تكييف.
وخصصت الوزارة إدارة مستقلّة للمتبرعين، تتولى إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لفاعلي الخير؛ وذلك في إطار رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وكان “آل الشيخ” قد دشّن، أمس الاثنين، النماذج التصميمية لبيوت الله بعدة طوابع معمارية مختلفة، أعدتها الوكالة؛ لتحاكي هويّة مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
واحتوت التصاميم على 6 نماذج مختلفة هي: الطابع النجدي السلماني، والطابع الجنوبي1، والطابع الجنوبي2، والطابع الحجازي1، والطابع الحجازي2، وطابع المنطقة الشرقية.