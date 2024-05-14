الرياض تستضيف “مؤتمر CIPS MENA” لدعم سلاسل الإمداد

تستضيف العاصمة الرياض “مؤتمر CIPS MENA” للمشتريات وسلاسل التوريد، الخميس المقبل؛ لمناقشة دعم المحتوى المحلي، وسبل توطين الصناعة في المشتريات والإمداد، والتحديات الحالية لسلاسله، ورحلة التحول الرقمي في المشتريات.
ويعكس المؤتمر الذي ينظمه معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل التوريد CIPS غير الربحي، وتستضيفه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مكانة المملكة بوصفها بيت خبرة في مجال المشتريات وسلاسل التوريد، وسيتضمن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر بناء سلاسل التوريد المستدامة، ودعم المعرفة في مجال المشتريات وسلاسل التوريد، واستقطاب الجهات الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات والمهارات، وبناء شراكات في هذا المجال.
ويشارك في المحفل الدولي نخبة من المختصين وصنّاع القرار في مجال المشتريات وسلاسل التوريد في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وشركات الأنظمة التقنية المتخصصة بالمشتريات على مستوى العالم.
ويركز المؤتمر على بناء الشراكات بين منظمات المشتريات في القطاع الخاص والجهات الحكومية، ويستهدف المختصين في مجال المشتريات وسلاسل التوريد في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وصناع القرار في مجال المشتريات، والمستفيدين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وشركات الأنظمة التقنية الخاصة بالمشتريات. وفق “أخبار 24”.
ويعد معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل التوريد “CIPS” أكبر منظمة عالمية مهنية متخصصة في قطاع المشتريات وسلاسل التوريد، تأسَّس في المملكة المتحدة، ويضم أكثر من 70 ألف عضو على مستوى العالم يسعون للارتقاء والتميز في قطاع المشتريات.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.