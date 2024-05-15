الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي لمواجهة الأخدود

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، اليوم الأربعاء، على ملعبه بالنادي (موطن الفرسان) .
تأتي استعدادات فارس الدهناء تحضيراً لاستضافة الأخدود مساء يوم بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب بدأ باجتماع الفيديو الفني بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، قبل أن ينتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء، فيما خصص الجهاز الفني تدريب تحدي السرعة، ثم تحدي تسجيل الأهداف في الأبواب الصغيرة حيث تمكن الفريق الأخضر من تحقيق الفوز، فيما تغلب الفريق البرتقالي في تحدي التقسيمة. وفق “سبورت 24”.
فيما تركز التدريب بعد على الجانب التكتيكي بقيادة المدرب ستيفن جيرارد، حيث طبق فارس الدهناء عدداً من الجمل التكتيكية التي سينتهجها الفريق في مواجهة الجمعة، واختتم التدريب بمناورة فنية.