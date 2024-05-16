مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً لـ”أبها”

أخضع الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق الأهلي مع انطلاقة تدريبات الفريق الجماعية الإسباني جابرييل فيغا للتأكد من جاهزيته الفنية والبدنية بعد غياب اللاعب الطويل عن المشاركة في المباريات التنافسية بداعي الإصابة.
وينتظر أن يستعين المدرب يايسله بخدمات اللاعب خلال مواجهة أبها السبت المقبل لحساب الجولة الـ32 لدوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في حال جاهزيته الفنية للمباراة، في الوقت الذي شارك اللاعب في تدريبات الفريق، اليوم (الأربعاء)، والتي شهدت التركيز على الجوانب اللياقية والفنية بتدريبات منوعة.
وأصيب فيغا (21 عاماً) في مفصل القدم، بعد تدخل قوي من عيد المولد، خلال مواجهة الأهلي أمام الأخدود لحساب الجولة الـ20 من الدوري ليغادر الملعب بعد نحو نصف ساعة من بداية المباراة التي انتهت لصالح الأخدود 3/2 في 16 فبراير (شباط) الماضي.
وأشار الأهلي حينها أن اللاعب سيخضع لمراجعة من اختصاصيين في الكاحل والعلاج عبر برنامج تأهيلي، «حيث أثبتت الفحوص عدم حاجته لأي تدخل جراحي على مستوى إصابته، بعد تحديد بروتوكول غير جراحي».
وأضاف الأهلي أن فيغا سيخضع لبرنامج تأهيلي؛ من أجل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، خلال الفترة المقبلة. ولم يحدد الأهلي موعداً متوقعاً لعودة اللاعب الإسباني الشاب.
وحرص يايسله على إشراك اللاعب فيغا في المناورة الكروية التي فرضها مع نهاية الحصة التدريبية، اليوم، وطبق خلالها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية.
وسجل فيجا 4 أهداف في 19 مشاركة مع الأهلي هذا الموسم، كما صنع 4 أخرى.
ويبحث الأهلي عندما يستضيف أبها السبت المقبل للفوز وضمان بطاقة التأهل للمشاركة بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك قبل ختام مواجهاته بالدوري بجولتين والتي سيلتقي خلالها الرائد والفيحاء. وفق “سبورت 24”.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري بـ58 نقطة ويبحث عن تعزيز تفوقه بالفوز في موقعة السبت وضمان التأهل لبطولة النخبة الآسيوية إلى جانب المتصدر الهلال والنصر.