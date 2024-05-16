150 مبتكراً ومبتكرة يتنافسون في الرياض

تستضيف الكلية التقنية التطبيقية بالرياض، الأسبوع المقبل، فعاليات المعرض السعودي للاختراع والابتكار، بمشاركة أكثر من 150 مبتكراً ومبتكرة.
وتنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الإدارة العامة للأنشطة، فعاليات المعرض خلال يومي 19 و20 مايو الجاري، حيث تم فتح المجال لاستقبال الطلبات للمشاركة عبر منصة مخصصة.
بدوره، أوضح المدير العام للأنشطة بالمؤسسة عبدالله الدحيلان، أن المشاركين تقدموا بمنتجات ومشاريع بها نموذج أولي، وبوستر تفصيلي للمشروع من مختلف المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف الدحيلان أن استقبال الطلبات استغرق أكثر من شهر للفرز والتحكيم في مرحلة الترشيح، حيث تم ترشيح أكثر من 81 ابتكاراً للمرحلة الأولية، وتم فرز المرشحين واختيار 40 ابتكاراً للمنافسة في المرحلة النهائية.
كما أكّد أن خبراء التحكيم لديهم خبرة كافية بالمشاركات العالمية والمحلية، وسيقومون بإجراء التحكيم النهائي يومي الأحد والاثنين القادمين، ويبلغ عدد الميداليات المخصصة 18 ميدالية 6 منها ذهبية، و6 فضية، و6 برونزية.
وأشار إلى أنه من المقرر ترشيح الفائزين بالمعرض للمشاركات الخارجية والدولية لتمثيل المملكة، حيث تم تزويد المرشحين بورش عمل عن إعداد النموذج الأولي وإعداد البوستر بالكانفا، وكذلك مهارة الإلقاء، حيث سيطبق المعرض المعايير العالمية في المسابقات العالمية للاختراع. وفق “أخبار 24”.
ويعد المعرض أول معرض تقني للكليات التقنية للاختراع والابتكار بجميع المجالات، حيث سيقدم مسابقة تبلغ جوائزها أكثر من 120 ألف ريال في عدد من المجالات، أبرزها الطاقة، والزراعة والمياه، والصحة، السلامة، والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.