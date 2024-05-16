إطلاق خط رحلات “أرويا كروز” التجاري السياحي

وتُعد “أرويا كروز” منتجعًا عائمًا، يمتد طوله إلى 335 مترًا، ويحتوي على 1.6 ألف كابينة، بما في ذلك الكابينات المزودة بشرفات والمطلة على البحر، فضلاً عن الأجنحة والفلل الفاخرة، وتتسع السفينة لأكثر من 3.3 ألف راكب، وتتميز بمفهوم ترفيهي متكامل يقدم للركاب أنشطة تناسب جميع الفئات العمرية، وتحتوي على 20 مرفقًا للترفيه موزعة على 18 سطحًا.
وتوفر منطقة “الأتريوم” بالسفينة فرصًا للتواصل العائلي، من خلال نقاط التجمع والعروض المتنوعة، بينما تمتد منطقة الأطفال على مساحة 1.8 ألف متر مربع، تضم منطقة ألعاب مائية مزودة بزلاقات مائية، وتحتوي “أرويا كروز” على خمسة مطاعم مجانية، و11 مطعمًا متخصصًا، و12 مقهى وصالة، توفر أطعمة ومشروبات من مختلف أنحاء العالم، بما فيها المأكولات اللبنانية والإيطالية والآسيوية، ويبرز مطعم “إرث” كأول مطعم سعودي بحري يقدم أطباقاً متميزة مستلهمة من الثقافة السعودية الأصيلة.
ويُقدم “أرويا بلوسوم” مجموعة شاملة من خدمات الرفاهية أثناء الرحلة، لمن يبحثون عن الراحة والاسترخاء، تُسهم في تفعيل الحواس الخمس، حيث يضم السبا جناحًا حراريًا، وغرفة الثلج، وغرف الاسترخاء والعلاج، بالإضافة إلى عيادة تجميل، ومركز تجميل، وصالون حلاقة للرجال، ونادٍ رياضي.
وتوفر السفينة تجارب التسوق في متاجر أرويا، وتتيح الاستمتاع بالعروض في “مسرح أرويا”، الذي يتسع لأكثر من ألف مقعد، ويستضيف عروضًا ترفيهية من الأفلام إلى الفعاليات المخصصة للأطفال، كما توفر السفينة تجارب حصرية لكبار الشخصيات، من أجنحة فسيحة ومتميزة، وصالات خارجية، وتجارب طعام استثنائية.
وتفخر “أرويا كروز” بكونها أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية، بأن تقود المجال بتجربتها العربية الأصيلة التي تُقدم للضيوف في البحر والبر على حد سواء. كما تَبرز بتصميمها الفريد الذي يعكس الكرم العربي وحفاوة الضيافة السعودية، موفرةً تجارب استثنائية تركز على الراحة والرفاهية لضيوفها.
من جانبه، أكد رئيس “أرويا كروز”، الدكتور يورغ رودولف، أن إطلاق خط الرحلات البحرية السياحية الخاص بكروز السعودية إلى الأسواق التجارية يمثل إنجازًا هامًا لـ “أرويا كروز” ولقطاع السياحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه أصبح بالإمكان الآن حجز الرحلات السياحية على الكروز، كجزء من خطط تأسيس خط رحلات سياحية بحرية يقدم تجارب عربية أصيلة ومتميزة للضيوف، سواء في البحر أو البر، بشكل تجاري ومستدام.
وتنطلق الرحلات السياحية في البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر 2024، وتضم مسار الرحلات زيارة جزيرة خاصة تابعة لشركة “كروز السعودية”، بالإضافة إلى الوجهات الرئيسية على طول البحر الأحمر في كل من مصر والأردن، ويمكن الحجز على متن سفينة “أرويا كروز” عبر زيارة الموقع الإلكتروني للحجوزات، وتبدأ أسعار الكبائن من 558 ريالاً للشخص الواحد في الليلة.