النفط يرتفع والذهب يلمع

واصلت أسعار النفط اليوم (الخميس) الارتفاع، وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة، حيث أظهرت البيانات ارتفاع التضخم بأقل مما توقعته الأسواق؛ مما يدعم التوجه لخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز الطلب بصورة أكبر.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 83.17 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 79.06 دولار في المساء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل، مما عزز توقعات الأسواق المالية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يهدئ من قوة الدولار ويجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مما يعكس زيادة نشاط التكرير والطلب على الوقود.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 457 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مايو، مقابل متوسط توقعات المحللين البالغ 543 ألف برميل، وفق استطلاع أجرته رويترز.
وتقلصت المكاسب بعدما خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين وجهة نظرها ورؤية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو 1.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 140 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعلى صعيد المعدن الأصفر، لمعت أسعار الذهب اليوم بعد صعود حاد في الجلسة الماضية، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، في أعقاب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية التي عززت احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2391.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس (الأربعاء). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1%إلى 2396.10 دولار.
وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى؛ مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما لامست عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 29.56 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021 في وقت سابق من الجلسة. وفق “أخبار 24”.
كما خسر البلاديوم 0.2% إلى 1009.68 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1068.67 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مايو من العام الماضي.