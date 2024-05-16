الأميرة هيفاء آل مقرن تسلم أوراق اعتمادها لملك إسبانيا

سلّمت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف آل مقرن، أوراق اعتمادها سفيرة للمملكة لدى مملكة إسبانيا إلى الملك فيليب السادس.
وتقلدت المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو الأميرة هيفاء مؤخراً، بمنصب رئيسة لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثامن عشر للجنة الذي انعقد سبتمبر الماضي في باريس.
كما شغلت العديد من المناصب الهامة والمسؤولة في المملكة، بعد حصولها على العديد من الشهادات والخبرات التعليمية التي ساعدتها على أن تكون شخصية ملهمة لكثير من السعوديات بشكل خاص والعربيات بشكل عام. وفق “أخبار 24”.