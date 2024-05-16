إدارات التعليم تعتمد حركة النقل

بدأت الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، في اعتماد نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام 1445 هـ عبر نظام نور.
واعتمدت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة لشاغلي الوظائف التعليمية بها، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المنقولين بلغ 3358 موظفاً منهم 1902 معلم و1456 معلمة.
ولفتت “تعليم مكة” إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للنقل بلغ 6531 موظفاً، منهم 3286 معلماً و3245 معلمة، بنسبة مئوية إجمالية للمنقولين بلغت 51.42%، منها 57.92% للمعلمين و45.70% للمعلمات.
يشار إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم أو المعلمة على نظام نور، علماً بأن فترة الاعتراض إلكترونياً تستمر لمدة 3 أيام من تاريخ إعلان النتيجة.
وفق “أخبار 24”.