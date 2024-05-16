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جديد المحليات > وظائف مدنية بالأمن العام في عدة تخصصات
16/05/2024   9:29 م

وظائف مدنية بالأمن العام في عدة تخصصات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام توافر وظائف في تخصصات (مصمم نظم أول، ومصمم نظم، ومحقق مالي مساعد).

وأوضحت أن الوظائف المعلنة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد لحملة البكالوريوس والماجستير؛ وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ودعت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام الراغبين في التقديم على الوظائف إلى الدخول عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، خلال الفترة من يوم الأحد (19 مايو 2024م) حتى الخميس (23 مايو 2024م). وفق “أخبار 24”.

وظائف مدنية بالأمن العام في عدة تخصصات

جديد المحليات
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