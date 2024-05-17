تويتر ينتقل نهائياً إلى “إكس دوت كوم”

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (الجمعة)، إن كل الأنظمة الأساسية لشبكته الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم تويتر، باتت فاعلة تحت اسم النطاق “X.com”، ما يفعّل رسمياً الهُوِيّة الجديدة للمنصة بصورة كاملة.
ومنذ نهاية يوليو الماضي، بدأ ظهور شعار “X” بالأبيض والأسود بمجرد الاتصال بالموقع، إلا أن عنوان الموقع “Twitter.com” بقي يعمل كما هو.
واستخدم ماسك أيضاً هذا الرمز لشركة الفضاء “سبايس إكس” SpaceX، والشركة القابضة “إكس كورب” X Corp التي استحوذت على تويتر، وشركة “إكس أيه إي” xAI الناشئة المخصصة للذكاء الاصطناعي والتي كُشف عنها في منتصف يوليو الماضي، حتى أن ماسك سمّى أحد أبنائه X AE A-12.
وأمس (الخميس)، أعلنت الشبكة الاجتماعية أن “غروك” Grok، أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من شركتها الناشئة “إكس أيه إي” xAI والذي يهدف إلى أن يكون إصداراً يمكن أن تحتوي ردوده على سمات فكاهية، أصبح متاحاً منذ الخميس في أوروبا “لمشتركي إكس بريميوم X Premium”. وفق “أخبار 24”.
ومنذ الاستحواذ على تويتر في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، تحدث ماسك بانتظام عن مشروعه الغامض لتحويله إلى تطبيق فائق متعدد الأوجه، مع خدمات مالية، على شاكلة “ويتشات” WeChat في الصين.