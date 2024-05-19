الأهلي يهزم أبها ويتأهل لـ”دوري النخبة الآسيوية”

تأهل فريق الأهلي لدوري النخبة الآسيوية، بعد الفوز على أبها، مساء اليوم السبت، بنتيجة 5-1، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.
وسجل فراس البريكان الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 8، بعد تسديدة تصدى لها حارس أبها لتعود أمام البريكان ويحولها لداخل الشباك.
وفي الدقيقة 21، أهدر حسن العلي لاعب أبها فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل لفريقه أمام المرمى الخالي بعد خطأ من الحارس ميندي.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب أبها حسن العلي في الدقيقة 13.
وتمكن اللاعب زياد الجهني من تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 45 1.
وفي الدقيقة 50، أهدر فيرمينو هدفا محققا لفريق الأهلي، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة في يد حارس مرمى أبها.
وتصدت العارضة لتسديدة من فيرمينو في الدقيقة 70، لتحرم اللاعب البرازيلي من الهدف الثالث لفريق الأهلي.
وسجل اللاعب سميحان النابت الهدف الثالث لفريق الأهلي في الدقيقة 72.
وسجل رياض محرز الهدف الرابع لفريق الأهلي في الدقيقة 85، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وجاء الهدف الخامس لفريق الأهلي في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب فرانك كيسيه.
وتمكن اللاعب سعد بقير من تسجيل الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 90 1 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة لتصطدم بالقائم وبعدها في الحارس وتسكن في النهاية شباك الأهلي. وفق “سبورت 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ليحسم تأهله إلى دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة في المركز السابع عشر.