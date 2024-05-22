الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء في الحج

عرج المعرض المتنقل لوزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء حج هذا العام، على التطبيقات الحديثة المستخدمة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت الوزارة في معرضها بمجمع النور مول بمنطقة المدينة المنورة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي بإدارة الحشود، وجهودها بموسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة طريق مكة التي تنفذها للمرة السادسة في (11) مطاراً في (7) دول، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة “أبشر” الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة المدينة المنورة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.