بيريرا: قتالية اللاعبين منحتنا الفوز على الفتح

أكد المدير الفني لفريق الشباب فيتور بيريرا، أن فريقه لعب بمستوى مميز في الشوط الأول الذي كان من الممكن أن يسجلوا خلاله 3 أهداف.
وقال بيريرا في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق أمام الفتح: “في الشوط الثاني ارتكبنا بعض الأخطاء وحصل أحد لاعبينا على بطاقة حمراء واستقبلنا هدفين، لكن قتالية اللاعبين جلبت الفوز”.
وأضاف: “أولاً أحب أن أشكر اللاعبين وإدارة النادي الذي يعملون في الخفاء وقدموا لنا الدعم اللازم خلال الأشهر الأربعة الماضية”.
وفاز فريق الشباب على نظيره الفتح، بنتيجة 3-2، حيث سجل أهداف الشباب حسين الصبياني في الدقيقة 14، فيتينهو في الدقيقة 72 ومصعب الجوير في الدقيقة 89، بينما سجل للفتح اللاعب مروان سعدان في الدقيقة 51 وجايسون دينايير في الدقيقة 90 3. وفق “سبورت 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفتح عند 45 نقطة في المركز السابع.