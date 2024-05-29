“الفلورايد” محارب طبيعي للتسوس

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، أن مادة الفلورايد (FI) تعمل كمحارب طبيعي لتسوس الأسنان، مشيرةً إلى المصادر الطبيعية للمادة وطريقة استخدامها وكيفية عملها.
وأوضحت المدينة الطبية، أن المصادر الطبيعية للفلورايد تشمل الماء والسمك والخضراوات، حيث تستخدم طبياً على شكل معجون الأسنان، أو كجلسة في عيادة الأسنان كل 6 أشهر من عمر 3 سنوات.
وعن كيفية عمل الفلورايد كمحارب طبيعي للتسوس، بيّنت “سعود الطبية” أن المادة تندمج في تكوين الطبقة الخارجية للسن، وتزيد من صلابتها ومقاومتها للتسوس.
وأضافت بأن المادة تساعد في إعادة تكوين المعادن في السن لوقف التسوس في مراحله الأولى، كما تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا التي تزيد من فرصة حدوث تسوس الأسنان.
وفق “أخبار 24”.