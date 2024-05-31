99 مليون وصفة طبية إلكترونية

كشف برنامج تحول القطاع الصحي، عن بلوغ الوصفات الطبية التي تمّت عن طريق خدمة “وصفتي” منذ إطلاقها 99.3 مليون وصفة، لخدمة 13 مليون مستفيد.
وأوضح البرنامج وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، أنه جرى إصدار تلك الوصفات الإلكترونية من خلال 4942 صيدلية تقع في 172 مدينة ومحافظة حول المملكة.
وتعنى “وصفتي” بضمان توفر الأدوية وتسهيل إيصالها في متناول المستفيد، عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية.
وتقوم الخدمة باستعراض مسببات الحساسية في بعض الأدوية، والتعرف على تعارضها مع إمكانية الرجوع للوصفات السابقة، بدءًا من تسجيل بيانات المستفيد، وصولاً إلى تمكين المستفيد من إعادة صرف الدواء لمدة 3 أشهر دون مراجعة الطبيب. وفق “أخبار 24”.
كما تهدف الخدمة بجانب الربط الإلكتروني بين المستشفيات والصيدليات، إلى تحسين وتطوير إرشادات استخدامات الأدوية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
يذكر أن تلك الأرقام جاءت في إطار جهود تحولية متواصلة تقودها رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في طليعة اهتماماتها، من خلال العمل على تسهيل الخدمات الدوائية وتوفير رعاية صحية شاملة تعمّ أرجاء المملكة وتصل لكل مستفيد.