الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة باكستان

واصل المنتخب الوطني مساء أمس السبت تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة “الرياض” استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
و أجريت الحصة التدريبية على “ملعب أكاديمية مهد” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها طبق اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مانشيني تقسيمه من مجموعتين، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة. وفق “سبورت 24”.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غدًا الأحد بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة السابعة مساءً.