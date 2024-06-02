لوكاكو على رادار الأهلي

دخل البلجيكي روميلو لوكاكو دائرة اهتمامات النادي الأهلي تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الموثوق به في سوق الانتقالات بن جاكوبس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إن إدارة الأهلي تراقب لوكاكو.
ويتطلع الأهلي لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل بعدما نجح في حجز مقعد ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها المقبلة، عقب انتزاع المركز الثالث في دوري روشن.
وانتهت إعارة لوكاكو لفريق روما الإيطالي من تشيلسي الإنجليزي بنهاية موسم 2023-2024.
وفي الوقت نفسه أشارت تقارير صحفية إلى رغبة جوزيه مورينو المدير الفني الجديد لفريق فناربخشة التركي في ضم لوكاكو. وفق “سبورت 24”.
وأكدت صحفية “سبورت ميدياستا” الإيطالية أن مورينيو متمسك بضم لوكاكو في الموسم المقبل.