افتتاح مشروع “SKY VILLAGE” بحديقة “سما أبها”

افتتح أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، مشروع SKY VILLAGE في حديقة “سما أبها”، والذي يضم مناطق متنوعة للتجول والاستمتاع بتجربة تذوق تقدمها 10 علامات تجارية عالمية تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة، على إطلالة خلابة على مدينة أبها.
وقال الأمير تركي بن طلال إن عسير تمضي لتصبح منطقة عالمية عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة، تطمئن المستثمر في حل أي مشكلة عبر لجنة تحديات الأعمال التي تم إنشاؤها في المنطقة، مع العمل على تحديد الوجهات الملائمة للاستثمار، وتذليل أي صعوبات أمام المستثمرين.
وأكد أهمية المشروع في تعزيز جاذبية منطقة عسير كوجهة سياحية متميزة، وإثراء تجربة الزوار من داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار خطط الهيئة لتنمية وتطوير المنطقة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وفق “أخبار 24”.
وتبلغ مساحة حديقة “سما أبها” 144 ألف متر، بمسطحات خضراء مساحتها 45 ألف متر، ويضم المشروع مواقف سيارات تتسع لـ650 سيارة.