تاسي يعود للارتفاع وتراجع سهم أرامكو 2%

أغلق سوق الأسهم السعودي الرئيسي “تاسي”، جلسة اليوم (الأحد)، مرتفعاً بنسبة 1.1% عند 11625 نقطة ( 122 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال.
ومن أصل 229 شركة متداولة ارتفعت أسهم 141 شركة فيما تراجعت مؤشرات 88 شركة.
وتصدر سهم أنابيب الشرق، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 9 % عند 163 ريالا، وسط تداولات تجاوزت 500 ألف سهم، بعد إعلان الشركة توقيع عقود بقيمة تتجاوز 1.65 مليار ريال مع أرامكو لتوريد وتصنيع أنابيب الصلب.
وأنهت أسهم المواساة، وسلوشنز، وشاكر، والبابطين، والدريس، وسليمان الحبيب، ورعاية، وبنك الرياض، واتحاد اتصالات، والعربي، وعلم، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و9 %.
وصعد سهم بي إس إف، بنسبة 6 % عند 35.50 ريال، وكان البنك قد أعلن عن توصية بزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 2 % عند 28.45 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم، وبقيمة 360 مليون ريال.
وطرحت الشركة اليوم 1.545 مليار سهم طرحا عاما ثانويا، وحُدد النطاق السعري بين 26.7 ريال و29 ريالاً للسهم الواحد.
بدوره أغلق سهم مصرف الراجحي، عند 75.60 ريال متراجعاً بنسبة (-1%).