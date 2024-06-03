الخريف يبحث دعم ترويج الصادرات السعودية بالمغرب

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مع وزير الانتقال الطاقيّ والتنمية المستدامة في المغرب ليلي بنعلي ووزير الاقتصاد والمالية نادية العلوي، سبل تعزيز مجالات التعاون بين المملكة والمغرب في قطاع التعدين، وتطوير مجالات التعاون الاقتصادية، وتمكين المؤسسات المالية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون والشراكة في قطاع التعدين، بما في ذلك تطوير صناعة الفوسفات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين لتعزيز الميزة التنافسية للأسمدة الفوسفاتية، والوصول إلى أسواق جديدة، وبحث تطوير التعاون في التجارة الإقليمية بما في ذلك تذليل العقبات أمام استيراد وتصدير المعادن الحيوية في الإقليم. وفق “أخبار 24”.
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور سامي الصالح، بحث التعاون في مجال تنمية الصادرات، ودعم ترويج الصادرات السعودية في المغرب.
ويأتي اللقاء، في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المملكة المغربية؛ لترؤس وفد المملكة في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنعقدة بالرباط، وبحث فرص الشراكة مع المغرب في قطاعَي الصناعة والتعدين.