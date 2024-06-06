مسار ذكي لدخول المسافرين بمطار المدينة

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، اليوم (الخميس) في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مُبادرة المسار الذكي بالمديرية العامة للجوازات.
تسهم المبادرة في تسهيل إجراءات رحلة دخول المسافرين إلى المملكة، باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه بواسطة الكاميرات الذكية بعد التحقق المسبق من بياناتهم، ومن ثم مرورهم في المسار الذكي وإثبات تسجيل دخولهم إلى المملكة بكل يسر ودقة لتوفير الوقت والجهد.
جاء تدشين المبادرة تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالمدينة المنورة، وبحضور المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
وأكد الفريق اليحيى أن تدشين وزارة الداخلية لهذه المبادرة يأتي ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي في جميع خدماتها، ولتحسين إجراءات السفر المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والارتقاء بجودة خدمات “الجوازات” في المنافذ، وتوفير الحلول الذكية والتحول الرقمي؛ للإسهام في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ما ينعكس على تجربة المسافر بشكل إيجابي ويحسّن من إجراءات رحلته. وفق “أخبار 24”.