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رياضة > كانتي: كسبت الرهان في دوري روشن
09/06/2024   4:23 م

كانتي: كسبت الرهان في دوري روشن

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أكد الدولي الفرنسي نغولو كانتي، نجم خط وسط فريق الاتحاد، أن ما قدمه من مستوى مميز في دوري روشن السعودي سنح له بالعودة لتمثيل منتخب بلاده.

وأوضح كانتي في تصريحات لشبكة “تيليفوت” الفرنسية أن البعض كان يرى أن الأمور ستكون مُعقدة بعودته للمنتخب الفرنسي بعد انتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد.

وأكمل كانتي تصريحاته: “راهنت على عودتي إلى منتخب فرنسا من خلال اللعب في دوري روشن بقميص الاتحاد، وكسبت الرهان في النهاية”.

وعن زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي، وصفه لاعب وسط الاتحاد بـ “الصاروخ”، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع سرعته الكبيرة عندما بدأ مشواره مع الديوك. وفق “سبورت 24”.

كانتي: كسبت الرهان في دوري روشن

رياضة
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