ملامح تشكيل الأخضر أمام الأردن

استقر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأردن.
ويستضيف الأخضر السعودي المنتخب الأردني مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027. وفق “سبورت 24”.
وضمن المنتخبان السعودي والأردني بلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية قبل مواجهة الغد.
ومن المتوقع أن يبدأ مانشيني بالتشكيلة التالي ذكرها:
حراسة المرمى: محمد العويس
الدفاع: علي البليهي، متعب الحربي، سعود عبدالحميد، علي لاجامي
الوسط: محمد كنو، مختار علي، سامي النجعي
الهجوم: سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان.