بعد التراجُع للمستوى الثالث.. ماذا ينتظر الأخضر في مرحلة الحسم؟

فقَدَ المنتخب السعودي فرصته في خوض المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من المستوى الثاني، بعد الخسارة أمام ضيفه الأردني في ختام الدور الثاني من التصفيات.
وجاءت خسارة الأخضر لتتراجع به إلى المستوى الثالث في التصنيف الذي ستقام على أساسه قرعة المرحلة النهائية بمشاركة 18 منتخبًا سيتم تقسيمها على 3 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.
وحسمت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وإيران خوض التصفيات من التصنيف الأول، فيما ضم التصنيف الثاني منتخبات أستراليا، وقطر والعراق، بينما سيخوض الأخضر المرحلة النهائية من المستوى الثالث رفقة منتخبَي الأردن وأوزبكستان، أما المستوى الرابع فيضم الإمارات وعمان والبحرين، والمستوى الخامس فلسطين، والصين وقيرغيزستان، وفي المستوى السادس كوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت. وفق “سبورت 24”.
وستُجرى قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 يوم 27 يونيو الجاري.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع ملحقًا حيث سيتم تقسيم المنتخبات الست إلى مجموعتين تضم كل منها 3 منتخبات ليتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يخوض الوصيفان مباراة ملحق يتأهل الفائز بها إلى بطولة ملحق FIFA المؤهلة إلى المونديال.